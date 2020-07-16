القاهرة - سبوتنيك. وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية".
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وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية".
وشدد على "أن الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون".
واعتبر "من غير المقبول أن تستمر الحرب بمثل هذا الأثر المدمر على حياة اليمنيين".
وأكد المبعوث الأممي "استمرار مكتبه في التفاوض مع الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق النار يحفظ حياة المدنيين في اليمن".
وكانت "أنصار الله"، قد اتهمت أمس الأربعاء، التحالف العربي بشن غارة جوية على حفل زفاف نساء وأطفال في منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن مقتل وإصابة 31 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وتدمير 3 منازل.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... المبعوث الأممي يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ضربة جوية أوقعت ضحايا في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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