الإعلان عن موعد فتح المطارات العراقية

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وقالت اللجنة العليا، في بيان نقلته قناة "السومرية" العراقية: "تقرر إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري".

كما قررت اللجنة إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية مع تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، فضلاً عن رفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الأضحى.

ووجهت اللجنة العليا هيئة الإعلام والاتصالات بـ"الطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء".