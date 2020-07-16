الإعلان عن موعد فتح المطارات العراقية

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كما قررت اللجنة إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية مع تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، فضلاً عن رفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الأضحى.
ووجهت اللجنة العليا هيئة الإعلام والاتصالات بـ"الطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء".
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