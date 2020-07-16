محكمة إسرائيلية توقف قرار هدم منزل أسير فلسطيني

وبحسب موقع "عكا للشئون الإسرائيلية"، قررت المحكمة العليا وقف هدم منزل الأسير الفلسطيني نظمي أبو بكر المتهم بقتل جندي في لواء غولاني.
© REUTERS / Ronen Zvulun
ومن جانبه طالب عضو الكنيست عن حزب الليكود، جدعون ساعر، بعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمناقشة قرار المحكمة العليا بوقف قرار الهدم.
وبحسب القناة السابعة العبرية، بحث ساعر رسالة إلى أعضاء اللجنة، قبل شهر ونصف أيضا، بعد إلغاء المحكمة أمر هدم منزل فلسطيني آخر متهم بقتل الجندي دفير سوريك، وأكد أن هدم منازل الفلسطينين يشكل رادعا لهم.
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