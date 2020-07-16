القبض على إرهابيين والاستيلاء على أسلحة غربي العراق

وجاء في بيان الوزارة "ألقت قوة من الفوج الأول لواء المشاة 39 الفرقة العاشرة ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة البو شعبان بالرمادي وهما من العناصر التي قدمت معلومات لـ "داعش" ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة "4 إرهاب".

وفي السياق نفسه قالت الوزارة "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء 45 ومفارز الاستخبارات العسكرية في اللواء من الوصول إلى مخبأ يضم أعتدة في وادي الكور بقضاء داقوق - كركوك وتضبط بداخله 3 قنابر هاون عيار 120 ملم بالإضافة إلى قنبرة هاون 80 ملم وعبوة ناسفة وصاروخ كاتيوشا وصاروخ منجنيق".

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وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.