ووصلت إلى القاهرة أمس الأربعاء أميرة أورون السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى مصر لتسلم مهام عملها، ودشنت حسابا شخصيًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للتواصل خلال مهام عملها كسفيرة في مصر.
وقالت السفيرة، في تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية: "أنا سعيدة جدا بعودتي لمصر سفيرة لإسرائيل التي تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري".
وكان أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، كتب تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" مباركا لأورون، وصولها إلى القاهرة أمس لتولي مهامها الدبلوماسية.
وقال: "ألف مبروك لسفيرتنا الجديدة في القاهرة، السيدة أميرة أورون، التي وصلت مصر أمس لتولي مهامها الدبلوماسية".
وتابع: "السفيرة أميرة هي السفيرة الإسرائيلية الـ14 في مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهي المرأة الأولى في هذا المنصب".
وأضاف: "بالتوفيق وإلى الأمام في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المصرية".
وعملت أورون سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة إسرائيل في مصر تغرد عبر "تويتر" بـ"العربية" فور استلامها مهمتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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