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وأوضح اللواء شكارجي أن ما يردده الجانب الإسرائيلي والأمريكي حول هذا العدد يأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية ضد إيران، وللتظاهر بأن إيران ما تزال موجودة في سوريا.
وأكد شكارجي أن "التواجد الإيراني في سوريا قانوني، وجاء بناء على طلب الحكومة والشعب السوريين، بهدف مساعدتهم في مواجهة الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي وكذلك للتعامل مع إرهاب تنظيم داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني يكشف لأول مرة عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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