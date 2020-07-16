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وأشار إلى أن اللقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يهدف للتأكيد على مطالبة البرلمان الليبي من الجانب المصري الدفاع عن الأمن القومي للبلدين، مؤكدا أن وفد المشايخ يمثل كافة قبائل ليبيا، باستثناء بعض المناطق والقبائل القليلة في مصراتة والغرب الليبي.
وأعرب عن أمله في وقوف كل من السعودية والبحرين والإمارات والأردن وسوريا ودول المغرب العربي لتحرير التراب الليبي، مطالبا بضرورة فرض عقوبات اقتصادية ووقف أي تعاملات تجارية أو استثمارية مع تركيا.
وشدد على ضرورة اتخاذ جامعة الدول العربية مواقف أكثر صرامة وكذلك البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الذي يسعى لاستقلال وسيادة دولته.
ووصل مساء أمس الأربعاء، وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازى، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، على صفحته الرسمية، صباح اليوم الخميس:" تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد .. مصير واحد"، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الأعلى لـ"قبائل ليبيا" يكشف سبب زيارة "وفد المشايخ" إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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