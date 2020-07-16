أول صور للقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

ويمثل المشايخ والأعيان أطياف الشعب الليبي، وجاء اللقاء تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".
وكان الشيخ السنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، قال إن زيارة وفد القبائل إلى مصر تأتي لمناقشة العديد من الأمور.
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وأشار إلى أن اللقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يهدف للتأكيد على مطالبة البرلمان الليبي من الجانب المصري الدفاع عن الأمن القومي للبلدين، مؤكدا أن وفد المشايخ يمثل كافة قبائل ليبيا، باستثناء بعض المناطق والقبائل القليلة في مصراتة والغرب الليبي.
ووصل مساء أمس الأربعاء، وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازى، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، على صفحته الرسمية، صباح اليوم الخميس:" تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد .. مصير واحد"، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".
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