ألمانيا تتبرع بـ50 جهاز تنفس لـ"فلسطين"

رام الله/ أحمد سمير/ الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن ألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس، لمساعدة الحكومة على مواجهة الوضع الصحي الصعب، جراء انتشار وباء فيروس كورونا.

وذكر اشتية في تصريحات، أدلى بها خلال لقاء جمعه مع شخصيات من مدينة الخليل (جنوب)، أن "الوضع الصحي في محافظات الضفة، صعب، وهناك تقديرات أن يزداد الوضع سوءاً خلال الشتاء".



وأشار اشتية إلى أن "الحكومة الفلسطينية قررت تأجيل افتتاح العام الدراسي للمدارس، حتى السادس من سبتمبر/أيلول القادم، لترى إلى أين سيتجه منحنى انتشار وباء كورونا".

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وبيّن أن السلطة الفلسطينية تتواصل مع الأمم المتحدة، وفوضتها لإدخال منحتين من الصين والسعودية وتشمل معدات طبية، بسبب وقفها التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن تسجيل 463 إصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي المصابين (في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة) 8616 إصابة، منها 49 وفاة، و1487 حالة تعاف.

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