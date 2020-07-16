السودان.. إغلاق جميع جسور الخرطوم حتى مساء الجمعة

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365



أعلنت السلطات السودانية إغلاق جميع الجسور بولاية الخرطوم، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء الخميس بحسب التوقيت المحلي وحتى مساء الجمعة.

ويأتي هذا الإجراء، تحسبا لتظاهرات مليونية دعت لها تيارات إسلامية، احتجاجاً على تعديلات قانونية مثيرة للجدل.

وذكر بيان صادر عن إعلام ولاية الخرطوم، اطلعت عليه الخليج 365، أن "لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن عن إقفال الكباري بالولاية اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة".



وأضاف: "وتهيب اللجنة بالمواطنين التعاون مع السلطات بإنهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء اليوم".



والأسبوع الماضي، اعتمدت الحكومة الانتقالية بالسودان، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي، كما ألغت مادة الردة، المثيرة للجدل والتي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم التكفير وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.



وشملت التعديلات منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمر، كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح في السابق.



وانتشرت دعوات كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبنتها قوى سياسية وتيارات إسلامية، للتظاهر الجمعة، تحت شعار "مواكب الغضب"، للاحتجاج على التعديلات القانونية، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية.



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وسبق أن قال حزب المؤتمر الشعبي، (أسسه الراحل حسن التربي) إن "التعديلات في القانون الجنائي الخاصة بإباحة الخمر لغير المسلمين وتعريف الدعارة حيث اقتصرت على تجريم ممارسيها في الأماكن المُعدة خصيصا لها، تُعد سقطة أخلاقية، قبل أن تكون مفارقة للشرع الإسلامي".



كما هدد حزب دولة القانون والتنمية، بقيادة محمد علي الجزولي، بإسقاط الحكومة الانتقالية وحرض القوات العسكرية والشرطية على عدم تنفيذ الأوامر الصادرة منها.



وقال الجزولي في رسالة مصورة متوجها إلى جنود وضباط الجيش وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة: "كيف تحمي نظاما يحارب دينك ويعلن الحرب على قيم شعبك، يتخابر مع عدوك، ويهدد أمن بلادك القومي، ويمزق نسيج مجتمعك، كيف تحمي نظاما أنت تعلم عنه أكثر مما نعلم، هل لأجل نجوم ترصع بها كتفك وراتب سحت تغذي به لحمك".



بدورها قالت جماعة الإخوان المسلمين إن "المساس بالمواد المتعلقة بالحدود الشرعية، والتصرف بالإلغاء لحد من حدود الله كان مثبتا في القانون الجنائي السوداني الساري، عمل خطير يتعلق بقضايا تتصل بعقيدة المسلمين وثوابت دينهم قبل أن يتعلق بمسائل قانونية يختلف الناس عليها أو يتفقوا".



وبحسب الجريدة الرسمية لوزارة العدل السودانية، فإن التعديلات على القانون الجنائي، حرمت على المسلمين شُرب الخمر فيما أباحته لغير المسلمين.



وألغت المادة الخاصة بالردة، و استعاضت عنها بأن من يكفّر شخصا يُعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات.

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