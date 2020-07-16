مقتل 3 من "داعش" بقصف للتحالف شمالي العراق

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الخميس مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" بقصف نفذه التحالف الدولي شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة تتبع الدفاع) في بيان لها إن "طيران التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية على أحد الأهداف في جبال قرى "جوغ" جنوبي قضاء "مخمور".

وقوات التحالف الدولي في العراق، هي قوات عسكرية مكونة من عدة فرق عسكرية من دول العالم المختلفة، ترأسها أمريكا وبريطانيا.

وأضاف البيان أن الضربة الجوية "أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الجيش العراقي مقتل "والي بغداد" في تنظيم "داعش" الإرهابي، واثنين من معاونيه خلال عملية نفذها جهاز المخابرات دون تحديد موقع العملية.

وتسعى الأجهزة الأمنية العراقية للحد من هجمات متزايدة يشنها في الغالب مسلحو تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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