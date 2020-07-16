مسؤول قطري: مونديال 2022 أول احتفالية عالمية بعد "كورونا"

أحمد يوسف/ الخليج 365

قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومي)، الخميس إن مونديال 2022 الذي تنظمه بلاده سيكون أول احتفالية عالمية بعد فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الذوادي بمناسبة الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مساء الأربعاء.

وأوضح الذوادي أن "أزمة كورونا ضاعفت من أهمية مونديال قطر 2022 (..) حيث سيعد هذا المونديال أول احتفالية عالمية في عصر ما بعد الوباء".

وأضاف أن "مونديال 2022 سيمثل فرصة مثالية للتقريب بين شعوب العالم، بعد أن باعدت بينهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

وأكد المسؤول القطري أن أحد أهداف تنظيم هذا الحدث العالمي أن يكون "جسرًا بين مختلف الثقافات، لتتيح للمشجعين من كافة أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بكرة القدم، وبناء صداقات وعلاقات تدوم طويلاً".

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بدوره قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، إن مونديال قطر سيتفرد عن سابقيه بـ"إقامة أربع مباريات يومياً خلال دور المجموعات، ما يتيح امكانية حضور المشجعين لأكثر من مباراة في يوم واحد".

وأوضح في البيان نفسه أنه بفضل الموقع الجغرافي المتميز لبلاده، سيتيح مونديال 2022 المشاهدة والمتابعة للمباريات في أوقات ملائمة لنصف سكان الكرة الأرضية، أي قرابة 3.5 مليار شخص بالعالم.

وتابع "نجحنا إلى الآن في إنجاز أكثر من 90 بالمئة من مشاريع البنية التحتية، مثل شبكات الطرق وخطوط المترو وغيرها، كما اكتمل ما يزيد عن 85 بالمئة من أعمال البناء في استادات المونديال الثمانية".

والأربعاء، أعلنت قطر رسميا عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام منافساتها للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتستضيف قطر فعاليات المونديال من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا يتنافسون على 8 ملاعب في قطر.



وفازت قطر، في 2010، بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.