أمير قطر وقائد "المركزية الأمريكية" يبحثان التعاون العسكري

أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني٬ الخميس، مع قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول كينيث ماكينزي، التعاون العسكري والدفاعي.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر البحر بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق بيان للديوان الأميري.

وأفاد البيان أن الجانبين استعرضا "علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، لا سيما في المجالين العسكري والدفاعي".

كما تطرق اللقاء إلى "مناقشة الجهود المشتركة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".

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بدوره قدم ماكينزي الشكر لأمير قطر على استضافة القوات الأمريكية في قاعدة "العديد" الجوية (جنوب غربي الدوحة)، مشيدا بدور قطر كشريك رئيسي في مجال مكافحة الإرهاب، حسب البيان ذاته.

وكان ماكينزي التقى خلال زيارة (غير محددة المدة) يجريها لقطر برئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين واشنطن والدوحة.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.

وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.