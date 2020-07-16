غزة.. إنشاء مركز للحجر الصحي لمواجهة "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في قطاع غزة، الخميس، أنها تعمل على مشروع إنشاء مركز جديد للحجر الصحي، يضم نحو 350 غرفة، في إطار الجهود الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ناجي سرحان، وكيل الوزارة، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365 "قررت الحكومة (في غزة) إنشاء مركز مخصص للحجر الصحي في مدينة دير البلح، وسط القطاع، في ظل اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي لهذا العام، وافتتاح المدارس التي يستخدم بعضها للحجر الصحي".

ومن المقرر أن تفتتح وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في قطاع غزة، العام الدراسي الجديد في 8 أغسطس/آب المقبل، ما يعني أن بعض المدارس، التي كانت تستخدم للحجر الصحي، قد تعود لعملها الطبيعي.

وبيّن سرحان أن غرف مركز الحجر الصحي الجديد، ستكون عبارة عن "كرفانات (غرف متنقلة) صممت داخل الوزارة، وأخذت بعين الاعتبار تزويدها بالخدمات التي توفر الراحة للنزلاء، كدورات المياه، وأجهزة التبريد وغيرها من الخدمات".

وتوقّع سرحان أن ينتهي العمل في هذا المشروع "نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري"، لافتا إلى انتهاء العمل في "البنية التحتية".

ومنذ بداية أزمة كورونا، حوّلت الجهات الحكومية بغزة عددا من المدارس، والفنادق، إلى مراكز للحجر الصحي.

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، جهّزت الجهات المختصّة مركزين للحجر الصحي شمالي وجنوبي القطاع.

وسجلت فلسطين الخميس، حالتي وفاة، و463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبلغ إجمالي المصابين 8616 إصابة، منها 49 وفاة، و1487 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ولا يعاني قطاع غزة من تفشي فيروس كورونا، حيث أصيب منذ بداية الجائحة 72 حالة فقط، تعافى منهم 63، وتوفيت حالة واحدة.

وقالت وزارة الصحة إن جميع المصابين، كانوا من العائدين للقطاع من الخارج، وتم عزلهم في أماكن خاصة بالحجر الصحي، ولم يختلطوا بالسكان.

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