الصحة تعلن تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 يوليو 2020، تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 243238 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4574 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 187622 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2370 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 53246، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2206 .

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