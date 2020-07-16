«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 2764 إصابة جديدة و4574 حالة تعافي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 4574 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 45 حالة وفاة. الأرقام التراكمية لحالات كورونا: Advertisements – مجمل الإصابات 243.238 حالة. – مجمل التعافي 187.622 حالة. – مجمل الوفيات 2370 حالة. – الحالات النشطة 53.246 حالة. – الحالات الحرجة 2206 حالة

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