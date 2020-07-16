العراق يسجل 90 حالة وفاة و2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجيل90 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى3522 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2281 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 86 ألفا و148 .

ولفتت الوزارة إلى 1695 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54 ألفا و316 حالة.