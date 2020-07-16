العراق يسجل 90 حالة وفاة و2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجيل90 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى3522 حالة .
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2281 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 86 ألفا و148 .
ولفتت الوزارة إلى 1695 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54 ألفا و316 حالة.
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