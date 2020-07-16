جامعة خليفة تقود بحثاً يوضح كيفية انتقال «كورونا»

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس الخميس، أنها تقود فريقاً من الباحثين الدوليين مكون من 10 أعضاء من جامعات عالمية بهدف البحث عن كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد من الحيوانات كالخفافيش إلى الإنسان.

وتضم مبادرة فريق المهام للبحث والتطوير في فيروس كورونا، والتي تقودها جامعة خليفة، عدداً من الباحثين من ذوي المهارات وفي مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم كدولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسنغافورة وأستراليا؛ حيث سيقوم الخبراء بجمع عينات للدراسة.

ووفقاً للدكتورة حبيبة الصفار، مديرة مركز التكنولوجيا الحيوية، يشكل انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» الحالي مثالاً على الأوبئة حيوانية المصدر والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان؛ حيث يُعتقد أن فيروس كورونا قد تم انتقاله من الخفافيش إلى الإنسان، وشهد التاريخ الحديث مرحلتين من تفشي الأوبئة لنوعين من فيروس كورونا؛ حيث سبب فيروس سارس- فيروس كورونا وباء في عام 2002 وتم تفشي فيروس ميرس-كورونا في عام 2012.

وتشترك الفيروسات الثلاثة السابقة في الطريقة التي تهاجم بها خلايا جسم الإنسان والحيوانات الأخرى وهي عبر المستقبل الذي يُعرف باسم (إيه سي إي2)، إلى جانب مستقبل بروتيني آخر والمعروف بـ (تي إم بي أر إس إس 2).

وأضافت: «هذان ما يواجههما الفيروس على سطح الخلية؛ حيث توفر عملية فهم خصائص المستقبلات لدى الحيوانات المختلفة المعلومات الكافية حول كيفية انتقال الفيروس».

وأكد مجموعة الباحثين من دول أخرى اهتمامهم بالانضمام لبحث ودراسة الخصائص البشرية والفيروسية المتعلقة بالوباء؛ إذ إنه من غير الممكن التصدي للفيروس دون اللجوء للتعاون، خاصة وأن تفشيه لا تحكمه القيود الجغرافية.

وقال الدكتور ستيف جريفث، نائب رئيس أول للبحث والتطوير في جامعة خليفة: «يهدف المشروع إلى تحديد الأسباب التي تسبب انتقال فيروس كورونا المستجد من الحيوانات إلى الإنسان، والذي يؤكد بدوره التزامنا بإيجاد الحلول لهذا الخطر الذي يهدد قطاع الرعاية الصحية عالمياً».

وتتابع جامعة خليفة باستمرار المشاريع البحثية ذات الصلة وعلى مختلف الجبهات، قامت بإعداد التقنيات الجزيئية والأدوات التحليلية اللازمة لإجراء دراسة مقارنة للثدييات، ويجسد التحليل المقارن للجينات (إيه سي إي 2) و(تي إم بي أر إس إس 2) والمأخوذة من حيوانات من أماكن مختلفة من العالم مثالاً آخر على المنهجية متعددة التخصصات والتي تتبعها الجامعة في التصدي لفيروس كورونا.