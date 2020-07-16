الدوري العراقي ينطلق 18 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



حددت اللجنة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، 18 سبتمبر / أيلول المقبل موعداً رسمياً لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد للدوري الممتاز، وقال مصدر من لجنة المسابقات، «إنه تم اختيار هذا التوقيت، لأنه سيتزامن مع انطلاقة أغلب دوريات العالم». وقال إن «غلق سوق الانتقالات الصيفية سيكون في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل».

وأكد أن مواعيد الدوري ستكون ثابتة ولا تقبل التأجيل أثناء المنافسات الرسمية الخارجية للمنتخبات والأندية العراقية.

يذكر أن منافسات الدوري لكرة القدم بعد عام 2003 بدأت تشهد ترهلاً في تمديد مواعيدها ولا تختتم وفق المنهاج الذي يطرحه الاتحاد قبيل انطلاقتها، مما أدى إلى حصول نفور كبير من إدارات الأندية ولاعبيها ومدربيها بسبب حرارة الجو في فصل الصيف حتى أن مدرب فريق دهوك في حينها باسم قاسم دعا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتدخل، لأن اللاعب العراقي لا يستطيع اللعب ودرجة الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية.