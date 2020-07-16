في هذا الإطار يتخوف رئيس لجنة الصحة العامة النيابية النائب عاصم عراجي من ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن "الأمر يدعو للقلق".
© AP Photo / Hussein Malla
وتوقع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن "القطاع الصحي كله في مشكلة كبيرة بسبب أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية".
ويؤكد عراجي أنه "ليس هناك توجهاً لوضع إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس"، داعياً المواطنين إلى "ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".
ويرى النائب اللبناني أنه "يجب أن يكون هناك غرامات على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، لأن هناك استهتار من قبل القادمين من الخارج".
© Sputnik . Zahraa Al - Amir
وقال حسن: إن "نسبة الوفيات بكورونا مازالت متدنية كما نسبة استعمال أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن هناك ارتفاع بنسبة الإصابات المجهولة المصدر"، مشيراً إلى أن "هناك تطبيق سيتم إطلاقه قريبا في هذا الاطار".
ولفت حسن في مؤتمر صحفي، إلى أنه "لا بد أن نذكر بعمل اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا وهيئة الكوارث الذين يعملون لتطبيق السياسات لا سيما مراكز الحجر الصحية والمنظمات الأممية التي أعربت عن استعدادها للتعاون، واليوم يجب أن يعربوا عن صدق النوايا في هذا الإطار".
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان... قلق بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.