أكاديمي: تسليح مصر للقبائل الليبية وارد بقوة إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء

ولفت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أنه من الوارد بحثها خلال لقاء وفد القبائل الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وأوضح أنه رغم تحفظ الجزائر على تسليح القبائل الليبية، فإن "هذه المسألة واردة بقوة، لأنه لم يعد هناك خيارات أخرى أمام الليبيين إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها القيادة المصرية بخصوص سرت و الجفرة".

وأضاف أن "زيارة وفد القبائل لمصر تعبير عن توافق قبلي ليبي مع الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية سلمياً".

لافتا إلى أنه من "المتوقع في مباحثات الوفد مع الرئيس المصري مناقشة تفويض البرلمان الليبي للجيش المصري للتدخل حفاظا على الأمن المصري ومقدرات الشعب الليبي ، والتصدي لمحاولات الغزو التركي لليبيا".

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي يلتقي اليوم الخميس بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي.

وقال المتحدث الرسمي، عبر حساب بموقع "فيسبوك"، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ... مصير واحد" "يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".