الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وقرر الرئيس المصري ترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ".
وشمل القرار ترقية 7 سفراء إلى سفير من الفئة الممتازة، وترقية آخرين إلى وظيفة سفير، بالإضافة إلى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض.
كما تضمنت الحركة ترقية ثمانية وثلاثين (38) إلى وظيفة مستشار، وترقية اثنين وأربعين (42) إلى وظيفة سكرتير أول، وترقية ثلاثة وأربعين (43) إلى وظيفة سكرتير ثاني، وستة وعشرين (26) إلى وظيفة سكرتير ثالث.
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