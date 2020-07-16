سوريا تتحدث مجددا عن "قانون قيصر" وتكشف طريقة إحباطه للمرة الأولى

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وفي المسار العسكري والسياسي في سوريا، أوضح الجعفري أن "الجيش العربي السوري حقق بدعمٍ من الحلفاء والأصدقاء انتصارات كبيرة في حربه على الإرهاب، وتمكن من تحرير معظم الأراضي السورية وإعادتها إلى سيطرة الدولة، وسيواصل جيشنا الباسل جهوده لتحرير باقي أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهاب والوجود الأجنبي اللاشرعي".
من جهة أخرى، شدد المندوب السوري على أن "قانون قيصر هو محاولة من الإدارة الأمريكية لمنح تشريعاتها الوطنية أثرا على الصعيد الدولي، وهذا يمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها بنيان القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهمها مبدأي السيادة والمساواة في السيادة بين الدول"، لافتا إلى أن "هذا القانون هو حلقة في سلسلة من التدابير القسرية التي تفرضها الإدارات الأمريكية على سوريا منذ عام 1979 والتي تأتي للنيل من مواقف سوريا الوطنية والقومية وخدمة مصالح إسرائيل".
وأعرب الجعفري عن ثقته "بأن سوريا وبدعم من حلفائها وأصدقائها ستحبط مفاعيل هذا القانون وستواصل عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بطاقاتها الوطنية وبدعم من الدول الصديقة المؤمنة بالقانون الدولي".
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