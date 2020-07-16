الرئيس عون: الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها في الدفاع عن نفسها

وجاء في التغريدة: "الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها... وعلينا أن نبقى على موقفنا بحيث أنّنا لن نعتدي على أحد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، ولكنّنا ملزمون بالدفاع عن أنفسنا أكنا حياديين أو غير حياديين".

​وأضاف عون: "الأزمة الاقتصادية الراهنة والديون ترتبت على لبنان خلال ثلاثين سنة، ويتم العمل اليوم على تأمين زيادة المساعدات للأسر المحتاجة وفقا لقدرة الدولة وما يصلها من مساعدات".

​وتابع: "بموضوع الفساد والفاسدين، سنلجأ الى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي، ولكننا نلقى مقاومة في ذلك لا على المستوى الشعبي بل على مستويات أخرى، لذلك نحتاج إلى مساعدة الجميع لأننا لن نستطيع إنجاز الأمر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك".

​وحول ملف النازحين أوضح عون: "لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤون النازحين القيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم الى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث أنّه بات علينا نحن اليوم أن نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم".

​وأضاف: "لبنان وضع خطة عودة النازحين السوريين على أن تتم في المرحلة المقبلة الدعوة الى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع سوريا ومع الدول التي تهتم بشؤون النازحين".