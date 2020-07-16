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وأوضحت الصحيفة أن تلك القائمة سيطلب منها عدم السفر للخارج تخوفا من الاعتقال، وبأن عددا كبيرا من تلك القائمة لم يتم إبلاغهم بعد بأنهم ضمن القائمة السرية نفسها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في إسرائيل يحرصون بالحفاظ على السرية حيال تجهيز القائمة، خشية أن الكشف عنها يمكن أن تعرض الشخصيات التي تتضمنها للخطر، بدعوى أن المحكمة الدولية يمكن أن ترى في ذلك اعترافا من قبل تل أبيب بمسؤوليتهم عن الأحداث أو الجرائم التي يتم التحقيق فيها.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه في حال قيام المحكمة الدولية بفتح إجراءات رسمية تجاه جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فإن إسرائيل ستطلب من الأسماء التي ذكرتها في القائمة السرية الامتناع تماما عن السفر إلى الخارج، تخوفا من اعتقالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة إسرائيلية سرية لأصحاب مناصب يمكن محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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