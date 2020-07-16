قائمة إسرائيلية سرية لأصحاب مناصب يمكن محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية

© AP Photo / Adel Hana

وأفادت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل أعدت قائمة سرية تشمل ما بين 200 حتى 300 شخص، لمسؤولين كبار وأصحاب مناصب كبيرة في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية يمكن أن يصدر بحقهم أوامر اعتقال، في حال وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على فتح تحقيق ضد إسرائيل بشبهات "ارتكاب جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن تلك القائمة سيطلب منها عدم السفر للخارج تخوفا من الاعتقال، وبأن عددا كبيرا من تلك القائمة لم يتم إبلاغهم بعد بأنهم ضمن القائمة السرية نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إسرائيل يحرصون بالحفاظ على السرية حيال تجهيز القائمة، خشية أن الكشف عنها يمكن أن تعرض الشخصيات التي تتضمنها للخطر، بدعوى أن المحكمة الدولية يمكن أن ترى في ذلك اعترافا من قبل تل أبيب بمسؤوليتهم عن الأحداث أو الجرائم التي يتم التحقيق فيها.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه في حال قيام المحكمة الدولية بفتح إجراءات رسمية تجاه جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فإن إسرائيل ستطلب من الأسماء التي ذكرتها في القائمة السرية الامتناع تماما عن السفر إلى الخارج، تخوفا من اعتقالهم.