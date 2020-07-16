وزير الخارجية الفرنسي: هناك إشارات تظهر عودة "داعش" في سوريا والعراق

بغداد– سبوتنيك. وقال لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين في بغداد: "هناك إشارات مقلقة تبين عودة ظهور داعش في العراق وسوريا، يجب أن نتعاون لمواجهة عدونا المشترك، التحالف الدولي موجود لمحاربة داعش ولا يمكن العدول عن مهمته، والتحالف يقوم على أساس احترام سيادة العراق".

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وأضاف: "نتطلع أن يستعيد العراق دوره الريادي لخلق التوازن في المنطقة"، مؤكدا أن "فرنسا إلى جانب العراق في مرحلة إعادة البناء وتقديم الخدمات الضرورية للسكان".

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "تنظيمات داعش لا زالت موجودة كتنظيمات وكفكر"، لافتا إلى أنه "تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات العسكرية والأمنية ووضع سجناء داعش وكيفية التعامل مع هؤلاء في الوقت الحاضر والمستقبل".

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ووصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تشمل إقليم كردستان أيضاً.

ومن المقرر أن يلتقي لودريان، في وقت لاحق اليوم، بالرئاسات الثلاث متمثلة برئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.