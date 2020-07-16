ويقضي المرسوم الرئاسي بأن يعين رئيس دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح نائبا لرئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يكون محافظ المصرف عبد الحميد محمد سعيد عضوا في مجلس الإدارة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
© AFP 2020 / -
كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية، وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.