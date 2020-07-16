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رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا

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ويقضي المرسوم الرئاسي بأن يعين رئيس دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح نائبا لرئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يكون محافظ المصرف عبد الحميد محمد سعيد عضوا في مجلس الإدارة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

© AFP 2020 / -

وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة؛ ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية، وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وغيرها.

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