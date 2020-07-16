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وأضاف البرلماني الجزائري: "نتمنى أن تُثمر بتعاون أكثر في المجالات العسكرية، والطاقوية خاصة بعد تعديل قانون المحروقات، وكذا المجالات العلمية وغيرها".
وأكد عبد القادر عبد اللاوي أن بلاده تطمح أن يتم تعزيز ذلك بتفاهم أكبر في القضايا الدولية، راجيا أن يجسد في الملف الليبي، معتقدا أن زيارة الرئيس إلى روسيا ستكون مثمرة بشكل كبير وعلى أكثر من صعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني جزائري: العلاقة بين الجزائر وروسيا تمتاز بكثير من القوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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