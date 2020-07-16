قرقاش: لا يمكن أن يكون عالمنا العربي مشاعا للتدخل الإقليمي دون عقاب

وقال قرقاش، في تغريدة عبرر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه، مشاعًا للتدخل الإقليمي دون حساب او عقاب".

وأضاف الوزير الإماراتي "ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي".

وأشار قرقاش إلى أن التاريخ سيحكم على من فرط في سيادة بلاده "وسيحكم التاريخ بقسوة على من فرّط في سيادته، ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي، أو متذرعًا بضعف النظام العربي".

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هذا وحذّر قرقاش، في وقت سابق من التبعات الخطيرة للحرب المحتملة، والتي تقرع طبولها حول مينة سرت الليبية.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

وأضاف: "ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".