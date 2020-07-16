شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثانى: استمرار خدمات الأونروا لأمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن، أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لأمن واستقرار المنطقة.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الأردنية "بترا"، شدد الملك، خلال استقباله، بحضورالأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، امس الأربعاء، المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل لتمكين الأونروا من مواصلة عملها.

ولفت الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، إلى حرص الأردن على الاستمرار برعاية جميع اللاجئين المتواجدين على أراضيه. وتناول اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين لدعم الأونروا الذي نظمه الأردن بالتعاون مع السويد أخيرا، لضمان استدامة تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين. كما جرى التأكيد على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.

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وأشاد بجهود المفوض العام والأونروا في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا.

بدوره، ثمن المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني دور الأردن في دعم عمل الأونروا ورعاية اللاجئين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، والوفد المرافق للمفوض العام لوكالة (الأونروا).