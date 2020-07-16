شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الخميس عن تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى 57668 حالة منذ ظهور الوباء.
وأوضحت "الصحة الكويتية"، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 402 حالة وفاة، وفيما تم إجراء 4341 مسحة جديدة للفيروس.
وأشارت "الصحة الكويتية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، إلى ان 648 حالة شفاء جديدة من الفيروس، حيث سجلت الكويت 47545 حالة شفاء من الفيروس.
ويصل إجمالى الحالات التى تتلقى العلاج من الفيروس داخل الكويت إلى 9721 حالة، بينهم 142 داخل العناية المركزة.
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