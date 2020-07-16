شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية": 90 حالة وفاة و2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، أنه تم فحص 16110 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل فيروس كورونا في العراق 744847، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت "الصحة العراقية" وفق بيان نشرته على "فيس بوك"، أن الوفيات الجديدة التى تم تسجيلها خلال اخر 24 ساعة وصل إلى 90 حالة، مؤكدة ان مجموع الوفيات بالفيروس داخل البلاد: 3522.

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ويصل إجمالى الحالات المسجلة بالفيروس داخل العراق إلى 86148، وإجمالى حالات الشفاء 54316، حيث تم تسجيل 1695 حالة شفاء جديدة من الفيروس.