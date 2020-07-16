شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار للمعلمين الوافدين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الوكيل المساعد للتعليم العام بالكويت، أسامة السلطان، الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي بالموافقة على تجديد الإقامات المنتهية لجميع المعلمين، وإلغاء تقديم نموذج رقم 1 من إجراءات إنجاز المعاملة؛ وذلك لعدم شمول أي معلم بالإحلال خلال العام الدراسي الحالي. وفق ما أوردت "القبس"

وكشفت مصادر، وفق الصحيفة الكويتية، أن بوعركي أرسلت كشوفاً، تحمل أسماء المنتهية إقاماتهم في المناطق التعليمية، كل منطقة على حدة، للإفادة بشأن تحديد موقف التعليم العام من التجديد لهم، لا سيما بعد أزمة نموذج رقم 1، حيث أبدى قطاع التعليم العام موافقته على التجديد.

وأكدت المصادر أن جميع المعلمين المقيمين المنتهية إقاماتهم تمكنهم مراجعة إدارة الموارد البشرية بديوان عام التربية بعد حجز موعد عبر الإيميل المخصص للإدارة، من دون الحاجة إلى مراجعة المنطقة التعليمية للحصول على نموذج رقم 1.

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من جانبها، أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي عن إطلاق خدمة تجديد الإقامة على الصفحة الرسمية لوزارة التربية، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، اعتباراً من أمس

ودعت بوعركي جميع موظفي الوزارة من المقيمين المنتهية إقامتهم أو على وشك الانتهاء التقدم بطلب تجديد الإقامة على موقع الوزارة الرسمي. من جانب آخر، أعرب معلمون مقيمون عن استيائهم من إقرار التعهّد الذي فرضته «التربية» عليهم كشرط للحصول على تصريح السفر (الخروجية) للراغبين في السفر إلى بلدانهم، الذي يشترط على العاملين في المرحلة الثانوية قبل 4 أغسطس وبقية المراحل 1 سبتمبر. وأكدت مصادر أن الوكيل السلطان عمّم على مديري المناطق التعليمية بموافقته على استخراج خروجية للراغبين في الحصول عليها مع التوقيع بالعلم (إقرار وتعهّد) بأن موعد الدوام لمعلمي المرحلة الثانوية والموجهين الفنيين 4 أغسطس المقبل، ودوام معلمي باقي المراحل التعليمية مطلع سبتمبر. وحذّر السلطان من التأخير وتحمّل طالب الخروجية كل الآثار القانونية المترتبة على عدم التزامه مواعيد الدوام المحددة، وهو الأمر المفاجئ الذي أغضب المعلمين المقيمين، لا سيما أن عودة الدراسة المحددة، والتي ستعلن بشكل رسمي اليوم، ستكون في مطلع أكتوبر، مؤكدين أن قطاع التعليم العام يعاني من تخبّطات وسلسلة إخفاقات متتالية، ويحتاج إعادة تقويم

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