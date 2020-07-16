شكرا لقرائتكم خبر عن هل قراءة أذكار الصباح والمساء واجبة؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب أستاذ الفقه بجامعة القصيم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح عن تساؤل أحد الأشخاص حول “حكم قراءة أذكار الصباح والمساء، هل هي واجبة؟”.

Advertisements

وأوضح “المصلح” خلال لقاءه بفضائية الرسالة، أن أذكار الصباح والمساء لها فضل كبير، ومن أعظم ما يزيد الإيمان ويصلح القلب ويحفظ من السوء، ولقد قال النبي ﷺ “سبق المفردون، قيل: من المفردون يا رسول الله؟، قال ﷺ: ”هم الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات“.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة القصيم، أنه يستحب للمسلم أن يأتي منها ما يستطيع، وذلك على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب فهي سنة عن النبي ﷺ.