السيسي: الجهود المصرية تستهدف تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

ويعقد اللقاء تحت شعار "مصر وليبيا ... شعب واحد ومصير واحد" ، وفق ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية على موقعها الإلكتروني .