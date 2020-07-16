شكرا لقرائتكم خبر عن «بزنس إنسايدر»: طيران الإمارات انتهزت الفرصة لدعم الشحن الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات في مقابلة مع موقع «بزنس إنسايدر»: «ندرك أن هناك انخفاضاً جذرياً في حجم عمليات النقل الدولي للمسافات الطويلة، والمشكلات التي طرأت على وكلاء الشحن وصناعة الشحن الجوي، لذلك انتهزنا الفرصة وأبقينا حوالي 85 طائرة تحلق لمدة 15 إلى 16 ساعة في اليوم».
جاء ذلك على خلفية تحويل طيران الإمارات العديد من طائرات الركاب من طراز «بوينج 777 و300 ER» إلى طائرات شحن مؤقتة بسبب الظروف الراهنة باستخدام عنبر الشحن لنقل البضائع. في حين واصلت الشركة تسيير رحلات الركاب على متن طائرات بوينج 777.
وأضاف كلارك «الطلب على الشحن كان كبيراً مع عوائد عالية بسبب الطلب على معدات الوقاية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية والبضائع العامة، والنقص العالمي في سعة الشحن الجوي».
وعلى الرغم من أن بعض المسارات لا تزال معلقة، إلا أن الشركة ستواصل إضافة محطات دولية قدر الإمكان، وفقاً لكلارك، الذي قال: «نسافر بالفعل إلى نيويورك وشيكاغو، مدفوعين بعمليات الشحن. لكن الهدف في نهاية المطاف هو استعادة العمليات بالطريقة التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد-19».
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