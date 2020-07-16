علي عدنان يتألق في الدوري الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



تألق علي عدنان لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، وخطف الأضواء في مباراته الأولى في الموسم الكروي الجديد مع فريق «فانكوفر وايتكابس»، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه بطريقة جميلة جداً، مما جعل فيديو الهدف يتم تداوله من قبل العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعب علي عدنان، مباراتهم الأولى في الدوري الأمريكي أمام فريق سان خوسيه إيرثكويكس، الذي خرج فائزاً بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. حيث سجل علي عدنان هدفه في الدقيقة السابعة بعد أن توغل من جهة اليسار نحو منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بيمينه على يسار الحارس الذي لم يتمكن أن يفعل لها أي شيء بسبب قوتها.

وحصل علي عدنان على جائزة نجم المباراة بتقييم 8.7 من 10.

وقبل انطلاقة المباراة حرص علي عدنان على كتابة اسم أسطورة الكرة العراقية الراحل «أحمد راضي» على قميصه، تكريماً واعتزازاً بمكانة النجم الراحل في الكرة العراقية.