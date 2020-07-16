10 متحدثين فى الدورة الإقليمية للسباحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك 10 متحدثين رئيسيين في الدورة التدريبية الإقليمية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة التي تقام يومي 19و20 يوليو/تموز، على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية «ZOOM»، بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية والأولمبياد الخاص الدولي، وتعدّ الدورة تجهيزاً لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل في مجال الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية الصيفية التي ستقام بألمانيا عام 2023، وتشهد مشاركة مدربين ومدربات من الإمارات، مصر، الأردن، السعودية، لبنان، فلسطين، العراق، الكويت، البحرين، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، عمان.

يحاضر في الدورة: سعد السفياني، الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وزهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة وعضو الاتحاد الدولي للسباحة، والدكتور عماد محيي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي، والدكتور شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، وإبراهيم نده، نائب رئيس الاتحاد العربي للسباحة، ورئيس اللجنة الفنية، ومحمد الساحلي، نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للسباحة والمحاضر الدولي، وعبدالله الوهيبي، أمين عام اتحاد الإمارات للسباحة، وعضو الاتحاد العربي للسباحة، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وعمرو الطحاوي مدير الألعاب والمسابقات ونائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري والمحاضر الإقليمي للأولمبياد الخاص، وفيصل درويش، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للسباحة، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للسباحة.

وصرح عمرو بدوي، منسق الدورة، بأن يوم الأحد 19 يوليو/تموز يبدأ بمحاضرة عن تأهيل مدرب سباحة مستوى أول (أساسيات تعليم السباحة) المحاضر محمد الساحلي تونس، وفي نفس اليوم يلقي عمرو الطحاوي، مدير الألعاب والمسابقات، ونائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري محاضرة عن أسس تنظيم مسابقات السباحة في الأولمبياد الخاص، أما يوم 20 فتشهد المحاضرة الأولى تأهيل مدرب السباحة مستوى أول (التحليل الفني لطرق السباحة)، يلقيها المحاضر التونسي محمد الساحلي، أما المحاضرة الثانية لهذا اليوم فعن قانون السباحة وتنظيم المسابقات بالمسابح والمياه المفتوحة ويلقي المحاضرة فيصل درويش- الإمارات.