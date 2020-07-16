إصابة حاكم أوكلاهوما بـ«كورونا» وسط ازدياد الحالات في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن «كوفيد-19»، في المقابل، أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفن ستيت، عن إصابته بالوباء.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 67.632 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 795 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى أكثر من 137.200 شخص، من أصل أكثر من 3.49 مليون مصاب.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة، تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و65 ألف إصابة، وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في إبريل/نيسان الماضي، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء، وتعود حصيلة الإصابات اليومية القياسية السابقة إلى السبت، حيث بلغت 66.528 إصابة.

في سياق متصل، أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفن ستيت، أنه أصيب بمرض «كوفيد-19»، ليصبح أحد أبرز السياسيين الأمريكيين المنتخبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا» فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في ولايته وولاية تكساس المجاورة بشكل قياسي لليوم الثاني على التوالي.

ورصدت تكساس 110 وفيات بمرض «كوفيد-19» وهي رابع أعلى حصيلة يومية خلال هذا الشهر، فيما قفز عدد حالات الإصابة المسجلة بها إلى أعلى مستوى على الإطلاق؛ حيث بلغ 10791 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما شهدت أوكلاهوما عدداً قياسياً من الإصابات اليومية بلغ 1075 حالة، ضمن موجة زيادة حالات الإصابة الجديدة.