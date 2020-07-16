7 شهور سجناً لطليق زوجة فابريجاس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



إنهار إيلي تكتووك (45 عاماً ) طليق زوجة النجم الإسباني سيسك فابريجاس وبكى لمدة 25 دقيقة بعد نطق محكمة ساوثوارك كراون في العاصمة البريطانية لندن، الحكم عليه بالسجن 7 شهور على خلفية اتهامه بتجاهل أوامر المحكمة أثناء مجريات معاملة الطلاق، وكان وريث شركة العقارات متزوجاً بعارضة الأزياء اللبنانية الأصل دانييللا سمعان على مدى 13 عاماً ولديه منها ولدان وبنت قبل أن تتركه وتتزوج فابريجاس نجم برشلونة وتشيلسي سابقاً وموناكو الفرنسي حالياً والذي يصغرها بـ12 عاماً ورزق منها بطفلتين، وكشفت المحكمة عن محاولة تكتووك عرقلة التحقيقات بشأن ممتلكاته ورفضه الكشف عن حسابه المصرفي ناهيك عن كسر حظر المحكمة عليه عدم شراء تذاكر طيران.

ولم تفرض القاضي ديبورا تيلور غرامة مالية على تكتووك لأنه ليس لديه ممتلكات شخصية بعدما خسر منزل العائلة السابق في بيلجرافيا (5.5 مليون استرليني ) لزوجته السابقة ضمن تسوية الطلاق عقب فشله في منع بيع الفيلا في محكمة الاستئناف، في المقابل، تسبب الحكم بالسجن ببعض الأذى النفسي لأولاد دانييللا من تكتووك وكشف مصدر مقرب من العائلة التي استقرت مؤخراً في شمال فرنسا عن مشاعر متناقضة في المنزل حيال الحكم في محكمة تشيلسي.