رئيس الدولة يعين منصور بن زايد رئيساً للمصرف المركزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من:

- عبدالرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس.

- عبدالحميد محمد سعيد محافظ المصرف المركزي.

- يونس حاجي الخوري.

- خالد محمد سالم بالعمى.

- خالد أحمد حميد الطاير.

- الدكتور علي محمد بخيت الرميثي.

وتأسس «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» بموجب القانون الاتحادي رقم / 10 / لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.

ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تسهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.

كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الاحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، فضلاً عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ «في جميع الأوقات» باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.

(وام)