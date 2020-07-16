شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: لدينا مخزون غذائى يكفى لمدة عام بشكل متقدم عن بعض دول الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن، أهميّة التنسيق بين الدول العربية في سبيل مواجهة وباء فيروس كورونا وتداعياته، بخاصة تأثيره خلال الأشهر المقبلة على بعض الدول من ناحية المخزون الغذائي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشار عاهل الأردن، خلال لقائه مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية في قصر الحسينية امس الأربعاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن المخاوف الإقليمية وحتى لدى دول إفريقية تكمن في تحدي الأمن الغذائي وعدم توفر المخزون الكافي في عام 2021.

وقال الملك عبدالله الثانى، "بالنسبة للأردن لدينا مخزون غذائي يكفي لمدة عام بشكل متقدّم عن بعض دول الإقليم".

وشدد الملك على أهمية التعاون بين دول الإقليم في مواجهة التداعيات التي ستخلفها جائحة كورونا، قائلاً "نحن مستعدون للمساعدة، ويجب التعاون بيننا كدول إقليمية والعمل على حماية بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون أولوية لعام 2021".

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وبيّن أن ما يميّز الأردن اليوم قدرته على مساعدة دول كثيرة، من خلال تقديم الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى أن هنالك ارتياحاً لموقف الأردن المساند للجهود الدولية في مكافحة "كورونا"، وهذا أعطى أفضلية للمملكة من ناحية رغبة الجميع في مساعدتنا.

كما أشار إلى الجهود التي تبذل في تطوير قطاعات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والزراعة المتطورة، والصناعات الغذائية.

ولفت الملك إلى أهميّة أن يكون الأردن موئلاً لأي استثمار في الإقليم في ظل أزمة "كورونا" بهدف مساعدة دول المنطقة، حيث توجد معضلات تتعلق بحاجات اللاجئين وأخرى تتعلق بالتحديات الطبية والمخزون الغذائي، تقابلها رغبة من قبل الدول الغربية للاستثمار في المملكة، لنكون منطلقاً لمعالجة أية تحديات إقليمية ومركزاً لمواجهة كورونا في الشرق الأوسط.