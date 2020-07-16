شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: "أمن الدولة" يوسع تحقيقاته حول تضخم حسابات مشاهير السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر نيابة الأموال العامة بالكويت، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع شبكة غسيل الأموال المضبوطة مؤخرا، وفق "الأنباء" الكويتية.



يأتى ذلك بعدما أنهت إدارة أمن الدولة تحقيقاتها مع المتهمين الموقوفين بتهمة غسيل الأموال وبعضهم يواجه تهمة الاتجار في الخمور.

والموقوفون حتى الآن مواطنان، أحدهما موظف حكومي والآخر صاحب مكتب سيارات، إضافة إلى مصري وسوري، وإيراني تم إحباط هروبه عبر منفذ المطار.

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و قالت مصادر أمنية إن جهاز أمن الدولة يجري مزيدا من التحريات حول تضخم حسابات بعض مشاهير السوشيال ميديا وتجاوز حسابات بعضهم ملايين الدنانير.

وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ جميع التعليمات الواردة إليها بشأن توقيف أشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات جهاز أمن الدولة، ويمكن أن تكشف هذه الأسماء من خلال تحقيقات النيابة العامة أسوة بالقضايا التي عرضت على النيابة مؤخرا مثل قضية النائب البنغالي.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أجريت مع أعضاء شبكة غسيل الأموال وضعت على قوائم الممنوعين من السفر احترازيا.

وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق رصدت فواتير ضخمة لمشاهير، وأن بنوكا زودت هذه الجهات ببيانات حول الأرصدة المتضخمة لبعض المضبوطين ، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن امتلاك البعض لعقارات وتقديمهم سيارات فارهة للأقارب والأصدقاء