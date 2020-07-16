شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر إعادة فتح المطار للرحلات التجارية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأردن اليوم الخميس إنه سيستأنف الرحلات التجارية جزئيا في شهر أغسطس المقبل لعدد محدود من الدول الأوروبية والآسيوية بناء على قائمة معتمدة دوليا للوجهات الآمنة.

وقال أمجد العضايلة المتحدث باسم الحكومة لقناة المملكة التلفزيونية إن الرحلات التجارية العادية من مطار الملكة علياء الدولي والمتوقفة منذ مارس يمكن أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أغسطس .

وأضاف أنه سيتم السماح للركاب القادمين من الدول الآمنة بدخول الأردن ومنها النمسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهونج كونج وأنه قد يتم إضافة دول أخرى للقائمة بناء على تطورات الجائحة.

وقال العضايلة إن دول الخليج التي يعمل ويعيش فيها عشرات الآلاف من الأردنيين ليست على القائمة حتى الآن. وقد شهدت بعض هذه الدول ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

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ومنذ إغلاق المطار في مارس سمحت المملكة بتسيير رحلات لإعادة العالقين عاد من خلالها أكثر من 20 ألف مواطن من الخليج والولايات المتحدة وأوروبا.

ويطالب قطاع الأعمال الحكومة بالتعجيل باستئناف الرحلات للمساعدة في إنقاذ صناعة السياحة التي تضررت كثيرا بعد أن شهدت طفرة غير مسبوقة قبل الأزمة.

وفي الشهر الماضي رفعت الحكومة القيود المتبقية على معظم الأنشطة بما في ذلك فتح الفنادق والمقاهي من جديد. ولا تزال المدارس مغلقة كما لا يسمح بإقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمهرجانات.

وفي الأسابيع الأخيرة سجلت المملكة عددا لا يذكر من الحالات وتركزت أغلب الإصابات في القادمين من الخارج.

وبلغ عدد الإصابات في البلاد 1201 حالة وعشر وفيات.