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الرئيس الباكستانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الباكستانى عارف علوى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية واصفاً إياها بأنها أخوية ووثيقة.

ووفقا لما أوردته الوكالة السورية للأنباء "سانا"،  أن علوي شدد خلال استقباله في اسلام اباد سفير باكستان الجديد المعين لدى سوريا سعيد محمد خان على أن بلاده تولي أهمية بالغة للعلاقات مع سوريا، مؤكداً ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

وطلب علوي من السفير خان التركيز على توسيع التعاون الثنائي ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يتسلم السفير الباكستاني الجديد مهامه قريباً خلفاً للسفير رشيد كمال الذي مثل بلاده في سوريا لثلاث سنوات.

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