شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حبس مدونة تونسية 6 أشهر بسبب تحريف القرآن والإساءة للإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد إصدار محكمة ابتدائية فى تونس، حكماً بالسجن 6 أشهر فى حق المدونة التونسية آمنة الشرقاوى، بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس، وتغريمها مبلغ ألفى دينار بما يعادل 700 دولار أمريكى، بسبب نشرها لعبارات تسخر من القرآن الكريم عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك.

ولاحق القضاء التونسى الفتاة بعد عرضها للمنشور بعنوان "سورة كورونا"، والتى تشير فيها بأنها سورة من القرآن، وليس منشور عادى، وتم إصدار الحكم أمس، الذى لم يرضى الكثيرين من المنظمات الحقوقية التى سارعت بالدفاع عن الفتاة مدعين بأنها حرية تعبير وليست تعديا على نصوص من الدين.