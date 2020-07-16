شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق بمؤتمر مع نظيره الفرنسى: مستمرون فى الحرب ضد داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، ان بلاده مستمرون في الحرب ضد داعش، مشيرا إلى أن اللقاء الذى جمعه مع وزير الخارجية الفرنسى شهد المباحثات حول العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى الخارجية العراقى والفرنسى، أن بحثنا مع الجانب الفرنسي مصير سجناء داعش، مشيرا إلى باريس سوف يكون لها دورا فى إعادة بناء المدن العراقية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لودريان أن بلاده تدعم الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب، مشددا على أنه يجب يجب احترام سيادة العراق وهو امر محسوم.

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وأوضح لودريان أن فرنسا تدعم كافة الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الكاظمي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد وصل صباح اليوم إلى العراق، حيث التقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وفقا لبيان من الخارجية العراقية.

وتأتي زيارة لودريان للعراق ضمن جولة من المقرر أن تشمل لبنان يوم الجمعة، حيث يلتقي لودريان كبار المسؤولين اللبنانيين.