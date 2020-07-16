"الصحة" العراقية: وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا الخاص بالمصابين بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة بدوبة العراق، اليوم الخميس،وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا الخاص بالمصابين بكورونا. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية اعلنت عن وصول كميات كبيرة من علاج الاكتيمرا من مناشئ عالمية رصينة". واضاف انه تم توزيع الكميات على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لغرض صرفها للمرضى المصابين بفايروس كورونا وحسب توصية الفريق الطبي المختص لكل حالة مصابة".

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