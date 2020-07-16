شكرا لقرائتكم خبر عن امانة مجلس الوزراء العراقى: حملات المنظمات شملت اكثر من 4 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء بدولة العراق، اليوم الخميس، ان حملات المنظمات غير الحكومية شملت اكثر من 4 ملايين مواطن في المحافظات كافة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الحملات الإغاثية والإنسانية، التي نفذتها المنظمات المحلية، ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بلغت (10,539) حملة، نفذتها (860) منظمة، تسلم من خلالها (4,184,618) مليون مواطن شملت المدن والأقضية والنواحي في المحافظات كافة".

واضاف ان "مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية، كان لها الدور الأكبر، حيث ساهمت بإيصال المواد الغذائية والإغاثية، إلى أكثر من (400) ألف مواطن في أغلب المحافظات، فضلا عن دعمها المؤسسات الصحية بالاجهزة والمعدات الطبية".

واكد مجيد ان "دائرة المنظمات غير الحكومية، مستمرة بحملاتها اليومية، لدعم وزارة الصحة ومؤسساتها في مواجهة جائحة كورونا، الى جانب تبنيها إعداد برامج التوعية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية".