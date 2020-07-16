وزيرا خارجية الكويت وفرنسا يبحثان تطورات الجهود الدولية لحل أزمات المنطقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونظيره الفرنسى جان ايف لودريان، التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل للأزمات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت اليوم الخميس بديوان عام الوزارة؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الفرنسي والوفد المرافق له إلى الكويت.

وأضافت أن الوزيرين ناقشا أيضا آليات التعاون المشترك في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، وأطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

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ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الكويتي بما يشهده التعاون الثنائي بين الكويت وفرنسا من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف المجالات، مثنيا على ما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كل المحافل الدولية.

وبدوره، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن تطلعه الى استمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، مشيدا بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية، وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

